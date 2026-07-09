Junijski vročinski val v Nemčiji po ocenah zahteval 5100 življenj
Svet
9. 07. 2026, 11:22 , posodobljeno: 9. 07. 2026, 11:22
Junijski vročinski val je v Nemčiji terjal življenja približno 5100 ljudi, je danes ocenil Inštitut Roberta Kocha (RKI). Število že presega letno povprečje približno 2900 smrti zaradi vročine, zabeleženih v obdobju med letoma 2023 in 2025, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Nemčija je konec junija doživela več dni rekordne vročine, pri čemer so temperature v nekaterih delih države presegle 40 stopinj Celzija.
Po podatkih nemške meteorološke službe DWD je bil junij s povprečno temperaturo 19,5 stopinje Celzija drugi najtoplejši od začetka merjenja. Najtoplejši je bil leta 2019.
Ekstremne razmere so povzročile tudi poškodbe na infrastrukturi, zaradi česar so bile avtoceste začasno zaprte, na nekaterih območjih pa je prišlo do motenj v železniškem prometu, še poroča dpa.
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