Junijski vročinski val v Nemčiji po ocenah zahteval 5100 življenj

Nemčija je konec junija doživela več dni rekordne vročine, pri čemer so temperature v nekaterih delih države presegle 40 stopinj Celzija.

Po podatkih nemške meteorološke službe DWD je bil junij s povprečno temperaturo 19,5 stopinje Celzija drugi najtoplejši od začetka merjenja. Najtoplejši je bil leta 2019.

Ekstremne razmere so povzročile tudi poškodbe na infrastrukturi, zaradi česar so bile avtoceste začasno zaprte, na nekaterih območjih pa je prišlo do motenj v železniškem prometu, še poroča dpa.