STA

Kijev po napadu na ruska logistična centra tarča povračilnih napadov

Svet
19. 07. 2026, 9:12 , posodobljeno: 19. 07. 2026, 9:12

Rusija je z obstreljevanjem Kijeva odgovorila na sobotni napad Ukrajine na ruska logistična centra, v katerih je bilo ubitih osem ljudi. Po navedbah ukrajinske državne službe za izredne razmere je bila v današnjem napadu na Kijev ubita ena oseba, 13 je ranjenih, tarča pa so bili tudi drugi ukrajinski kraji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rescuers work on a residential building following a Russian missile strikes in Kyiv on July 19, 2026, amid the Russian invasion of Ukraine. Russian missiles rocked Ukraine's capital overnight, damaging residential buildings and wounding at least two people a day after Kyiv launched a wave of drone strikes deep into Russian territory.,Image: 1117311513, License: Rights-managed, Restrictions:, Model Release: no, Credit line: Serhii Okunev/AFP/Profimedia

Rusija je z obstreljevanjem Kijeva odgovorila na sobotni napad Ukrajine na ruska logistična centra.

Foto: Profimedia

Ukrajinsko vojno letalstvo je davi po navedbah AFP prebivalce Kijeva prek Telegrama opozorilo na prihajajoče balistične rakete, kmalu zatem pa so se v mestu zaslišale eksplozije.

Ena od eksplozij je bila tako silovita, da so se sprožili alarmi na avtomobilih, parkiranih v središču mesta, poroča novinar AFP. Napad je po navedbah policije zajel šest mestnih okrožij.

Po besedah kijevskega župana Vitalija Klička in lokalnih oblasti je eden od izstrelkov zadel stanovanjsko stavbo v okrožju Solomjanski, v enem od trgovskih centrov je izbruhnil požar, v okrožju Svjatošinski pa je zagorela hiša.

Tarča ruskih napadov sta bili tudi okrožji Dniprovski in Ševčenkivski. V regiji Kursk, ki leži blizu frontne črte, je bil ubit en človek, je na Telegramu sporočil regionalni guverner Aleksander Hinštejn.

Rusija je z napadi odgovorila na obsežen sobotni napad Ukrajine z droni, v katerem sta bili uničeni skladišči za spletno trgovino v moskovski in tambovski regiji. Pri tem je umrlo osem ljudi, izbruhnila pa sta tudi obsežna požara.

Kijev je sicer v zadnjih mesecih občutno okrepil napade na rusko ozemlje.

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