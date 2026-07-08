Kitajska in Katar pozivata Iran in ZDA k dialogu

"Ponoven izbruh sovražnosti ni v interesu nobene strani. Z vojaškimi sredstvi ni mogoče rešiti temeljnih problemov," je dejala tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning. "ZDA in Iran pozivamo k izvajanju podpisanega memoranduma o soglasju, naj svoje spore rešujeta z dialogom in pogajanji ter naj se izogibata uporabi sile," je dodala.

Zunanje ministrstvo Katarja, sicer posrednika v pogajanjih med stranema, je v izjavi na omrežju X obsodilo iranske napade na Katar in Bahrajn ter izpostavilo potrebo, "da se regiji prihrani posledice teh neupravičenih napadov".

V Dohi so tudi poudarili, da morata Teheran in Washington nadaljevati "pot dialoga in diplomacije" in nadgraditi napredek, ki sta ga dosegla v okviru memoranduma o soglasju.

Po nočnih ameriških napadih na Iran, s katerimi so ZDA odgovorile na torkov iranski napad na tri tovorne ladje v Hormuški ožini, je Teheran danes odgovoril z napadi na ameriške cilje na ozemlju Bahrajna in Kuvajta.