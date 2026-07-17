Kitajska Trumpove navedbe o vmešavanju v volitve v ZDA označila za izmišljotine

Trump je v četrtek dejal, da je bil volilni sistem ZDA izpostavljen nevarnostim in ob tem pozval kongresnike in senatorje, naj sprejmejo novo volilno zakonodajo, četudi je ta nepriljubljena tudi znotraj njegove republikanske stranke.

Predsednik ZDA je ob tem napovedal razkritje obveščevalnih podatkov, ki naj bi kazali, da je Kitajska nezakonito pridobila podatke o 220 milijonih volivcev.

"Očitki predsednika ZDA so čiste izmišljotine in zlonamerne obtožbe, za kar že dolgo obstajajo dokazi, da so neutemeljene," je danes na novinarski konferenci dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lin Jian. Dodal je, da Kitajska nima nikakršnega interesa se vmešavati v volitve v ZDA.

Kitajsko zunanje ministrstvo je ZDA ob tem pozvalo, naj ozavesti svoja dejanja in neha brez utemeljitev kriviti Kitajsko, s tem pa naredi uslugo boljšim odnosom med Kitajsko in ZDA, navaja AFP.