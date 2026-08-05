Kitajska v luči novih ameriških carin napovedala povračilne ukrepe

ZDA so nove carine uvedle zaradi domnevnega neukrepanja proti prisilnemu delu, nadomestile pa bodo začasne ameriške dajatve, ki jih je ameriški predsednik Donald Trump uvedel v začetku leta.

Predstavnik kitajskega ministrstva za trgovino je danes opozoril, da ameriški ukrepi "resno škodijo legitimnim pravicam in interesom Kitajske".

"Kitajska lahko v odgovor sprejme le potrebne povračilne ukrepe, med katerimi so: poostritev nadzora nad izvozom dronov ter njihovih ključnih sestavnih delov in tehnologije v ZDA," je dejal.

Ukrepi Pekinga vključujejo tudi začasno prekinitev naknadnih inšpekcijskih pregledov tovarn, ki jih izvajajo kitajski organi za certificiranje, uvrstitev ameriških podjetij za preskušanje skladnosti na črni seznam ter začetek preiskav v zvezi z nacionalno varnostjo glede uvoza tiskalnikov in kopirnih strojev, navaja ministrstvo.

Poleg tega je ministrstvo uvedlo sankcije proti šestim ameriškim podjetjem, med katerimi sta tudi biotehnološko podjetje Applied DNA Sciences in podjetje za raziskave s področja geoznanosti Stratum Reservoir, s čimer je organizacijam in posameznikom na Kitajskem prepovedalo sodelovanje s temi podjetji. Teh šest podjetij je po navedbah ministrstva pomagalo in podpiralo nezakonite ameriške sankcije v zvezi z ravnanjem kitajskih oblasti v avtonomni pokrajini Xinjiang.

Združeni narodi so v preteklosti opozorili na morebitne zločine proti človečnosti v Xinjiangu, usmerjene proti večinski muslimanski manjšini Ujgurov. Kitajska te obtožbe odločno zavrača, navaja AFP.

Nove ameriške carine veljajo od 24. julija. Znašajo od 10 do 12,5 odstotka. Za trgovinske partnerice, ki so se zavezale k sprejetju in učinkovitemu izvrševanju prepovedi uvoza blaga, proizvedenega s prisilnim delom - med njimi so Kanada, Združeno kraljestvo in EU - velja 10-odstotna stopnja. Za druge večje partnerice, med njimi Indijo, Japonsko in Kitajsko, pa veljajo 12,5-odstotne carine.

Zaradi teh carin je petindvajset ameriških zveznih držav v ponedeljek vložilo tožbo proti vladi predsednika Trumpa. V njej trdijo, da gre za poskus nadomestitve carin, ki jih je vrhovno sodišče ZDA februarja razveljavilo.

"Po porazu na vrhovnem sodišču skuša vlada znova nezakonito zvišati davčno breme za družine in podjetja z novim krogom carin," je dejala pravosodna ministrica New Yorka Letitia James.