Koncert raperja Yeja v Tirani spremljali množični protesti proti vladi

Na že 42. zaporednem večernem shodu so protestniki ponovno zahtevali odstop albanskega premierja Edija Rame.

TIRANA • Protestniki so vihteli albanske zastave in vzklikali gesla proti Rami in Westu. Premier se je pred koncertom v svoji pisarni srečal z glasbenikom, nato pa na družbenih omrežjih objavil posnetek množično obiskanega nastopa in mu namenil oceno petih zvezdic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

🚨🇦🇱BREAKING: Activists in Tirana, Albania wave "Edi Rama Fuck Ye" banners outside Kanye West’s concert.



⚡️Rama’s government spent $4 million in taxpayer money to bring Ye in, while the people protest for the 42nd day against corruption, mafia rule, and handing the country to… pic.twitter.com/AqXdINIBd0 — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) July 11, 2026

Koncert je na posebej urejenem prizorišču privabil več deset tisoč obiskovalcev iz Albanije in tujine. Šlo je za enega največjih glasbenih dogodkov v državi v zadnjih letih, spremljali pa so ga strogi varnostni ukrepi. West je predstavil izbor svojih največjih uspešnic, nastop pa je zaznamovala razkošna odrska produkcija, po kateri je znan tudi na svojih prejšnjih turnejah. Kljub velikemu zanimanju javnosti je dogodek od začetka spremljal val kritik zaradi izbire nastopajočega in načina financiranja.

FULL.

Solo.

No co headliner.

Albania, Europe.

Built for him STADIUM.

No enemies, or niggas that clowned him for years as guest!

Hits.



THE ONLY GOAT. pic.twitter.com/hG7nKPlp0K — Mo 👩🏾‍🎨 (@MonetNoClaude) July 11, 2026

Albanska vlada je za nastop kontroverznega glasbenika, čigar koncerte je več evropskih držav zaradi njegove antisemitske retorike prepovedalo ali odpovedalo, namenila štiri milijone evrov. Prav to je dodatno podžgalo zahteve po Ramovem odstopu. Kritiki premierju očitajo, da javni denar namenja za promocijske dogodke, medtem ko država ostaja soočena s številnimi gospodarskimi in socialnimi težavami.

Težko je oceniti, koliko ljudi se vsak večer zbere na protestih v Tirani, a po ocenah novinarjev AFP jih je na ulicah vsak dan več tisoč.

The most important event in Albania today, by far:



42 consecutive days of anti-corruption protests. 🇦🇱 pic.twitter.com/OYfaHPzb9R — Admirim (@admirim) July 11, 2026

Protestniki nasprotujejo predvsem načrtovani gradnji luksuznega hotelskega kompleksa, povezanega s Trumpovo hčerko Ivanko Trump in njenim možem Jaredom Kushnerjem, v Zvernecu ob zaščitenem obalnem območju ter na nenaseljenem otoku Sazan. Zahtevajo opustitev projekta, saj po njihovem mnenju predstavlja resno grožnjo za občutljiv obalni ekosistem in bližnjo laguno, ki je pomembno zatočišče za ptice selivke.

Nasprotovanje projektu je preraslo v širše gibanje proti domnevni korupciji in netransparentnemu odločanju oblasti. Protesti so dobili ime Flamingo revolucija, saj je območje načrtovane gradnje pomemben habitat flamingov, številni udeleženci pa na shode simbolično prinašajo rožnate plastične flaminge.