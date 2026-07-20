Letalski promet: Brezplačno sedenje otrok s starši in jasnejše cene prtljage
Evropska unija je po več kot desetletju pogajanj dokončno potrdila obsežno prenovo pravic letalskih potnikov. Spremembe posegajo v nekatere najbolj neprijetne in pogosto nejasne dele potovanja, kot so doplačila za sedenje otrok ob starših, prikaz cen ročne prtljage, postopke ob zamudah in odpovedih ter uporabo povratne vozovnice, če potnik ni izkoristil prvega leta.
Za potnike je pomembno opozorilo - nova ureditev še ne velja takoj. Svet EU je zakonodajni akt dokončno potrdil 13. julija 2026, pravila pa se bodo začela uporabljati 12 mesecev in 20 dni po objavi v Uradnem listu EU. Do takrat veljajo dosedanja pravila in pogoji posameznih letalskih prevoznikov.
Otrok bo lahko sedel ob spremljevalcu brez doplačila
Si želite prebrati celoten članek?
Hiter nakup z mobilnim telefonom - Dnevni dostop 1,99 EUR
Za nakup dnevnega dostopa do vseh spletnih vsebin pošljite SMS s ključno besedo PN1 na številko 4246.
Plačilo z mobilnim telefonom je omogočeno pri operaterjih Telekom, A1, Telemach, T2 in Bob. Po izvedenem plačilu boste prejeli aktivacijsko kodo, ki jo vpišete v polje spodaj ali na prijavni strani. Nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.
Powered by 4EGI
Že imate aktivacijsko SMS kodo?
Vpišite SMS kodo, ki ste jo prejeli po izvedenem plačilu. Po uspešnem vpisu, osvežite stran in uživajte v branju.
Sklenite naročnino na digitalne vsebine Primorskih novic.
Naročnino lahko kadarkoli prekinete.
- Vsakodnevni dostop do zanimivih zgodb iz lokalnega in nacionalnega okolja.
- Podpora visokokakovostnemu novinarstvu.
- Dostopajte do vseh vsebin, kjerkoli in kadarkoli.