Libanonski predsednik na poti v Washington na srečanje s Trumpom

Obisk Aouna bo prvi obisk libanonskega voditelja v Washingtonu od leta 2009, ko je Barack Obama sprejel nekdanjega predsednika Michela Sleimana.

Aoun bo z več ameriškimi uradniki govoril o situaciji v Libanonu in možnostih za vzdrževanje prekinitve ognja, predvsem na jugu Libanona, je sporočilo libanonsko predsedstvo. Govorili naj bi tudi o umiku Izraela iz libanonskih regij, ki jih zaseda.

Spopadi med Izraelom in gibanjem Hezbolah v Libanonu so znova izbruhnili v začetku marca, potem ko je Izrael skupaj z ZDA konec februarja sprožil vojno proti Iranu, šiitsko gibanje pa je z napadi na Izrael podprlo Iran.

Kljub prekinitvi ognja, ki je v veljavi od konca junija, se napadi niso popolnoma ustavili. Gibanje Hezbolah ob tem zavrača vsakršne dogovore in pogajanja u Izraelom, dokler izraelske sile zasedajo libanonsko ozemlje.