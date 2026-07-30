Marijin kip v Medžugorju je oskrunil 31-letni Poljak

"V bistvu je priznal dejanja, vendar vztraja pri svojem stališču in prepričanjih ter pri razlogih, zaradi katerih jih je storil," je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina dejala odvetnica.

Po njenih besedah je 31-letnik deloval na podlagi razočaranja, ki ga je občutil, potem ko je ugotovil, da so domnevna prikazovanja Marije na lokaciji, o katerih so od leta 1981 poročali očividci, prevara. S svojimi dejanji naj bi želel javnost opozoriti na to.

"Nikogar ni nameraval poškodovati, temveč je želel predstaviti lastno stališče," je še povedala odvetnica.

Tožilstvo, ki zanj zahteva pripor, 31-letnika bremeni poškodovanja ali rušenja verskih objektov, spodbujanja narodnostnega, rasnega in verskega sovraštva, razdora in nestrpnosti ter motenja javnega reda in miru, še navaja Hina.

Storilec je roke in obraz kipa na kraju, kjer se je po navedbah očividcev od leta 1981 večkrat prikazala Marija, pomazal s črno barvo in na podstavku v angleščini napisal "devil in a skirt" (hudič v krilu). Blizu kipa je pustil transparent v poljskem jeziku z zapisom: "Ivanka, Mirjana, Milka, Vicka, Ivan in Jakov so prevaranti. Imam dokaze". Gre za imena šesterice, ki so leta 1981 prvi sporočili, da se jim je v Medžugorju prikazala Marija.

Tarča vandalizma je bil tudi moder križ nedaleč od Marijinega kipa. Poleg tega je storilec zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba v romarskem središču.