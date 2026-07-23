Med gašenjem požarov na jugu Evrope umrli trije gasilci

PALERMO, BORDEAUX, MADRID > Na Siciliji se okoli 6000 gasilcev in pripadnikov civilne zaščite bori z več deset požari, ki tam divjajo že več dni. Med gašenjem obsežnega požara na območju kraja San Cataldo v osrednjem delu otoka je umrl 59-letni gasilec, enega njegovih kolegov so hospitalizirali.

Na območju kraja Santo Stefano Quisquina v provinci Agrigento so preventivno evakuirali več kot sto ljudi, potem ko so ognjeni zublji enega od požarov dosegli obrobja naselja.

Več kot 160 požarov so medtem zabeležili v sosednji Kalabriji. Tamkajšnja civilna zaščita odgovornost zanje pripisuje tudi "zlonamernim posameznikom", ki naj bi bili odgovorni za namerne požige, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

O večjih požarih poročajo tudi iz dežele Molise, Sardinije, Apulije, Umbrije in Toskane, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Obsežen požar se še naprej širi na območju med Bordeauxem in atlantsko obalo na jugozahodu Francije, kjer so preventivno evakuirali 12.000 prebivalcev in turistov. Med gašenjem ločenega požara v bližini letališča v Bordeauxu sta že v torek umrla dva gasilca, potem ko so plameni zajeli njuno vozilo.

Španskim gasilcem je medtem uspelo doseči napredek pri gašenju velikega požara pri Toledu, dobrih 70 kilometrov južno od Madrida, zaradi česar se je večina evakuiranih prebivalcev ogroženih naselij lahko vrnila domov, poroča AFP.

Manj obetavne so razmere v provinci Guadalajara, približno sto kilometrov severno od španske prestolnice, ki je obsežen požar od izbruha minuli četrtek uničil že okoli 32.000 hektarjev.