Med junijskim vročinskim valom v Franciji več kot 5700 presežnih smrti

PARIZ > Po navedbah agencije Sante Public France je bila stopnja umrljivosti v Franciji med 17. junijem in 2. julijem, ko so v mnogih delih države padali temperaturni rekordi, najvišje temperature pa so presegale 40 stopinj Celzija, za 36 odstotkov višja od pričakovane.

To je najvišja stopnja presežne umrljivosti med vročinskim valom v Franciji po letu 2003. Lani so denimo med junijem in septembrom v državi zabeležili 5722 presežnih smrti, povezanih z visokimi temperaturami.

Približno dve tretjini od več kot 5700 presežnih smrti v tem obdobju so predstavljali ljudje, stari 75 let ali več. Obenem jih je bila manj kot petina starih od 45 do 64 let. Polovica jih je umrla med 25. in 27. junijem.