Mehiška predsednica nepričakovano sprejela Trumpovo povabilo za finale SP

Odnosi med Mehiko in ZDA so trenutno napeti zaradi trgovinskih in varnostnih vprašanj ter migracij.

Sheinbaum je dejala, da je šlo na osebno Trumpovo povabilo. Na finalu med Argentino in Španijo v East Rutherfordu blizu New Yorka se bo tako pridružila Trumpu ter kanadskemu predsedniku vlade Marku Carneyju.

Mehiška predsednica je pred tem 11. junija zavrnila udeležbo na otvoritveni slovesnosti SP v svoji državi. Svojo vstopnico za stadion Azteca je predala domorodki, ki je navdušena nogometna navdušenka.

Sheinbaum se je doslej s Trumpom osebno srečala le enkrat, to se je zgodilo decembra lani na žrebu za SP v Washingtonu.

Urnik njenega potovanja v mehiško zvezno državo Quintana Roo je bil tako spremenjen, da bi se lahko udeležila finala, so poročali mehiški mediji.

Španski kralj Felipe VI., kraljica Letizia, prestolonaslednica Leonor in princesa Sofija bodo tudi prisotni na finalu, da bi navijali za svojo reprezentanco.

Argentinski predsednik Javier Milei pa si finala na stadionu ne bo ogledal zaradi vraževerja. Rituali, v Argentini znani kot "cabalas", so za številne navijače del nogometne kulture. Tekme med drugim pogosto gledajo na istem mestu ali v enakih oblačilih