Mercedes-Benzu grozi prepoved prodaje v ZDA

WASHINGTON > Nekaj manj kot 10 odstotkov nemškega proizvajalca ima v lasti kitajski proizvajalec avtomobilov BAIC, skoraj 10 odstotkov pa njegov ustanovitelj Li Shufu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Teksaški republikanec Ted Cruz, ki predseduje odboru, ki je predlogu zakona pokazal zeleno luč, je pozval k odpravi 15-odstotnega praga. Ob tem se je vprašal, ali je bila številka izbrana za oslabitev nemškega konkurenta ameriškega proizvajalca General Motors.

Mercedes je izpostavil svojo prisotnost v ZDA, kjer zaposluje 160.000 ljudi in ima proizvodne enote v Alabami in Južni Karolini.

Pojasnili so tudi, da noben posamezen delničar nima več kot 10 odstotkov delnic in da večji delničarji niso neposredno zastopani v nadzornem svetu, prav tako nimajo nobenih nadzornih ali odločevalskih pooblastil, še poroča dpa.