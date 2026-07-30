Milei bi iz države izgnal vse, ki "izražajo sovraštvo do Argentine"

Uredba, ki jo je objavilo predsedstvo in zahteva še odobritev parlamenta, bi uvedla prepoved vstop v državo ali izgon za tujce, ki "širijo ali spodbujajo sovražna sporočila" proti Argentini ali njenim prebivalcem.

Ob tem je sicer navedeno, da uredba ne posega v ustavno zaščitene pravice do izražanja političnih, akademskih ali ideoloških nestrinjanj, še poroča AFP.

Milei je ob tem dejal, da je ukrep odgovor na "nedavne izraze sovražnosti do Argentine in Argentincev".

Pred tem je v nedeljo ostro napadel Brazilijo, Mehiko in demokratsko stranko v ZDA zaradi "protiargentinske kampanje" - očitno v zvezi s številnimi kritikami na račun argentinske nogometne reprezentance med nedavnim svetovnim prvenstvom v ZDA, navaja AFP.

Svetovna nogometna zveza Fifa trenutno preiskuje morebitno nešportno in nasilno vedenje več igralcev argentinske reprezentance po porazu v finalu proti Španiji. Preiskali pa naj bi tudi incident po zmagi Argentine v polfinalu proti angleški reprezentanci, ko so argentinski igralci dvignili transparent z napisom: Las Malvinas son Argentinas (Falklandski otoki so argentinski).