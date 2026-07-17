Močne nevihte v Franciji zahtevale najmanj dve življenji

V departmaju Haute-Vienne v osrednjem delu države je v četrtek zvečer umrla 30-letna ženska, ko je nanjo padlo drevo. V departmaju Isere na jugovzhodu države pa so našli zoglenelo truplo 37-letnega moškega v delavnici, ki je pogorela po udarcu strele, je danes poročal časnik Le Parisien.

Meteorološka služba Meteo-France je v četrtek zvečer razglasila oranžno opozorilo zaradi neviht s tveganjem velike toče za 30 departmajev v osrednji in jugovzhodni Franciji. Danes so se vremenske razmere stabilizirale in je opozorilo odpravila.

Francoski distributer in upravljavec električnega omrežja Enedis pa je sporočil, da je bilo danes zjutraj 53.000 gospodinjstev brez elektrike, in sicer predvsem v regijah Auvergne-Rona-Alpe na jugovzhodu in Nova Akvitanija na jugozahodu države. Drugih podrobnosti ni sporočil.