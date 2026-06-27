Na donatorski konferenci več kot deset milijard evrov za obnovo Ukrajine

GDANSK • Svetovna banka je na konferenci, ki je v Gdansku potekala v četrtek in petek, sporočila, da je njen cilj zagotoviti dve milijardi ameriških dolarjev od evropskih partnerjev za obnovo Ukrajine.

Ameriška banka za izvoz in uvoz je z ukrajinskim državnim energetskim podjetjem Naftogaz sklenila sporazum v vrednosti 300 milijonov dolarjev. Ameriški tehnološki velikan Google pa je napovedal donacijo pet milijonov dolarjev za podporo razvoju ukrajinskega ekosistema digitalnega trga dela Obrii.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v četrtek, prvi dan konference v Gdansku, oznanila prvo izplačilo makrofinančne pomoči v višini 3,2 milijarde evrov za Ukrajino v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila. Dodala je, da bodo v prihodnjih dneh začeli Kijevu izplačevati tudi šest milijard evrov za proizvodnjo dronov.

Oleksij Soboljev je še povedal, da je bilo kljub napetostim v odnosih med Kijevom in Varšavo v zadnjem času 15 sporazumov sklenjenih neposredno med poljsko in ukrajinsko vlado. Dejal je še, da je bila ukrajinska poslovna delegacija na tokratni konferenci največja doslej, in sicer je štela 220 ljudi.

Konferenca v Gdansku je sledila podobnim donatorskim konferencam v Luganu, Londonu, Rimu in Berlinu.