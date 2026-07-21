Na Hrvaškem, v Srbiji in BiH najvišja vremenska opozorila pred neurji

ZAGREB, BEOGRAD, SARAJEVO > Po jutranjem neurju na severnem Jadranu in delu Dalmacije, ki so ga spremljali obilno deževje, orkanski veter in ponekod tudi toča, na Hrvaškem za danes pričakujejo nadaljnje poslabšanje vremena.

Najhujše vremenske razmere bodo po napovedih v splitski regiji, kjer velja rdeče opozorilo zaradi neviht, ki jih bodo lahko spremljali viharni veter, obilno deževje in toča.

Za preostali del obale je hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za danes zaradi možnosti izrazitejših neviht izdal oranžno vremensko opozorilo, rumeno pa velja za zahodni del Istre.

Meteorološki portal BHMeteo medtem opozarja, da bo danes najnevarnejši dan glede neviht v letošnjem letu na območju regije. Po navedbah portala bodo poleg delov Hrvaške prizadele črnogorsko primorje ter dele Bosne in Hercegovine, predvsem Hercegovino ter osrednji in jugovzhodni del Bosne.

Na nevarnost neurij je po poročanju bosansko-hercegovske izdaje Večernjega lista opozorila tudi gasilska enota iz Neuma na jugu BiH.

Za večerne ure napovedujejo veter s sunki med 65 in 120 kilometri na uro, zlasti na odprtem morju. Ob tem pričakujejo močne nalive, ki lahko povzročijo hudourniške poplave, možna pa je tudi toča.

Zelo močni nevihtni sistemi se bodo po napovedih premikali z območja Jadrana, Črne gore in BiH proti Srbiji. Najizraziteje bodo prizadeli jugozahod, jug in jugovzhod države, poroča N1 Srbija.

Sektor za izredne razmere srbskega notranjega ministrstva je za ta del države izdal rdeče vremensko opozorilo zaradi možnosti ekstremnih vremenskih pojavov. Kot opozarjajo pristojne službe, se nevihtni sistemi na svoji poti lahko hitro okrepijo ter prinesejo debelo točo in orkanske sunke vetra s hitrostjo nad 100 kilometrov na uro. Nevarnost neviht obstaja tudi v drugih delih Srbije južno od Save in Donave.