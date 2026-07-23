Na jugozahodu Francije zaradi požara evakuirali več tisoč turistov

S še enim požarom, ki se je vnel v torek sredi dneva, se francoski gasilci borijo v departmaju Var, ki leži ob francoski sredozemski obali med Nico in Marseillom.

BORDEAUX > Požar severno od zaliva Arcachon, zelo priljubljenega območja med turisti, je v kraju Saumos izbruhnil v sredo zjutraj, do danes pa se je razširil na območju 2000 hektarjev.

🇫🇷 Around 12,000 people have been evacuated due to a 2,000-hectare forest fire in western France, BFMTV reported.



As of Wednesday evening, the forest fire had burned to 900 hectares, but due to wind and the hot weather prevailing in the region, the fire was spreading rapidly. pic.twitter.com/qu0w02YnYC — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) July 23, 2026

Po navedbah oblasti departmaja Gironde so do davi na varno skupno evakuirali že 12.000 ljudi, lokalnih prebivalcev in turistov. Ukrep namreč zadeva šest kampov in naturistično nastanitveno območje severno od Cap Ferreta. Proti ognjenim zubljem se bori okrog 500 gasilcev ob pomoči štirih letal in številnih gasilnih tovornjakov. O poškodbah ali žrtvah ne poročajo.

Wildfires are raging in southern France. Canadair CL-415 firefighting aircraft scoop up water from Lac de Sainte-Croix to battle the flames. pic.twitter.com/iPFrQhujms — распад и неуважение (@VictorKvert2008) July 23, 2026

Sta pa v torek življenje izgubila gasilca, ki sta sodelovala pri gašenju ločenega požara blizu letališča pri Bordeauxu, ko so njuno vozilo zajeli plameni. V sredo se je z njunima družinama srečal notranji minister Laurent Nunez. Kot je povedal ob tem, so od začetka leta gasilci posredovali že ob 12.500 požarih, pogorelo je 44.000 hektarjev površin.

S še enim požarom, ki se je vnel v torek sredi dneva, se francoski gasilci borijo v departmaju Var, ki leži ob francoski sredozemski obali med Nico in Marseillom. Zajel je 2500 hektarjev in k evakuaciji prisilil 400 ljudi.