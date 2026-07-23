Na jugozahodu Francije zaradi požara evakuirali več tisoč turistov
Na jugozahodu Francije so zaradi požara, ki se širi na območju med Bordeauxem in atlantsko obalo, preventivno evakuirali 12.000 prebivalcev in turistov. Že v torek sta med bojem s požarom pri letališču v Bordeauxu umrla dva gasilca. Še naprej se trudijo pogasiti tudi požar v regiji Var na jugu države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
BORDEAUX > Požar severno od zaliva Arcachon, zelo priljubljenega območja med turisti, je v kraju Saumos izbruhnil v sredo zjutraj, do danes pa se je razširil na območju 2000 hektarjev.
Po navedbah oblasti departmaja Gironde so do davi na varno skupno evakuirali že 12.000 ljudi, lokalnih prebivalcev in turistov. Ukrep namreč zadeva šest kampov in naturistično nastanitveno območje severno od Cap Ferreta. Proti ognjenim zubljem se bori okrog 500 gasilcev ob pomoči štirih letal in številnih gasilnih tovornjakov. O poškodbah ali žrtvah ne poročajo.
Sta pa v torek življenje izgubila gasilca, ki sta sodelovala pri gašenju ločenega požara blizu letališča pri Bordeauxu, ko so njuno vozilo zajeli plameni. V sredo se je z njunima družinama srečal notranji minister Laurent Nunez. Kot je povedal ob tem, so od začetka leta gasilci posredovali že ob 12.500 požarih, pogorelo je 44.000 hektarjev površin.
S še enim požarom, ki se je vnel v torek sredi dneva, se francoski gasilci borijo v departmaju Var, ki leži ob francoski sredozemski obali med Nico in Marseillom. Zajel je 2500 hektarjev in k evakuaciji prisilil 400 ljudi.