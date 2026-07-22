Na jugu Francije požar uničil 2550 hektarjev površin

"Zaenkrat je požar omejen, kar pomeni, da se ne širi preveč," je danes povedal regionalni poveljnik gasilcev Eric Grohin. Opozoril pa je, da je kljub temu še naprej veliko žarišč in plamenov na več krajih, zato so še vedno zelo pazljivi.

Požar je v departmaju Var, ki leži ob francoski sredozemski obali med Nico in Marseillom, izbruhnil v torek v zaledju Toulona. Zaradi vetra se je širil zelo hitro, tako da je do davi zajel 2550 hektarjev veliko območje, kar je dvakrat toliko kot londonsko letališče Heathrow.

Francoska meteorološka služba Meteo-France je opozorila, da zaradi suše na območju obstaja velika nevarnost požarov v naravi.

Sezona gozdnih požarov se je letos v Franciji zaradi vrste vročinskih valov in suše začela prej kot običajno, gasilci pa so se v zadnjih tednih skoraj vsakodnevno borili proti izbruhom požarov po vsej državi.

Notranji minister Laurent Nunez je sporočil, da je od začetka leta pogorelo približno 40.000 hektarjev površin, kar je veliko večje območje, kot so ga ognjeni zublji uničili v celotnem lanskem letu. Glede na podatke evropskega satelitskega sistema Effis v 20 letih izvajanja meritev v Franciji še nikoli do sredine julija ni pogorelo tako veliko površin.