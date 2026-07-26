Na jugu Italije več sto ljudi zaradi požara reševali s čolni

BARI • "Več kot 400 turistov in obiskovalcev plaž je bilo evakuiranih prek morja, edine možne evakuacijske poti," je sporočila obalna straža in dodala, da se operacije nadaljujejo. Doslej je v njih sodelovalo šest plovil obalne straže, trije čolni finančne policije in približno deset zasebnih plovil.

Ljudi rešujejo z območja okrog mesta Peschici v Apuliji. Na umik na varno naj bi čakalo še približno 300 ljudi.

Objavljeni posnetki so prikazovali gasilce in kanader, ki so se borili proti požaru, ki takrat še ni ogrožal domov v mestu. Je pa bilo ogromen oblak dima videti od več deset kilometrov daleč.

"Situacija je trenutno pod nadzorom," je za lokalni časnik Gazzetta del Mezzogiorno dejal župan Peschicija Luigi d'Arenzo.