Na jugu Libanona ubita izraelska vojaka

"V odgovor na očitno kršitev prekinitve ognja s strani teroristične organizacije Hezbolah so izraelske sile (IDF) začele izvajati napade v južnem Libanonu," je v sredo sporočila izraelska vojska in pred tem prebivalce kraja Mansouri pozvala k evakuaciji. Po poročanju libanonskih medijev je bila v izraelskih napadih ubita ena oseba, enajst pa je bilo ranjenih.

Izraelska vojska je medtem danes sporočila, da sta bila v spopadih v Libanonu ubita dva izraelska vojaka. To so prve izraelske žrtve v južnem Libanonu od 28. junija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael z napadi na Libanon nadaljuje kljub pogovorom v Rimu, katerih cilj je končanje sovražnosti med državama. V italijanski prestolnici naj bi danes potekal tretji in zadnji dan novega kroga pogajanj med Izraelom in Libanonom ob posredovanju ZDA.

Na junijskih pogajanjih v Washingtonu sta se Izrael in Libanon dogovorila o okvirnem sporazumu. Ta vključuje razorožitev libanonskega gibanja Hezbolah, postopen umik izraelskih sil z juga Libanona ter namestitev libanonske vojske na to območje.

Pogajanja ta teden so že sedmi krog pogovorov ob posredovanju ZDA, odkar je Hezbolah, ki ga podpira Iran, marca v podporo Teheranu začel obstreljevati Izrael in s tem Libanon pahnil v vojno na Bližnjem vzhodu. Izrael se je odzval s silovitimi zračnimi napadi in kopensko invazijo, odtlej pa je v Libanonu umrlo več kot 4300 ljudi.