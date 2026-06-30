Na Madžarskem padel temperaturni rekord

BUDIMPEŠTA > "Predhodni podatki kažejo, da sta padla tako nacionalni kot tudi temperaturni rekord prestolnice," so sporočili pri madžarski vremenski službi HungaroMet.

V Szecsenyju na severu države, blizu meje s Slovaško, so po podatkih HungaroMeta zabeležili 42 stopinj Celzija, kar je za 0,1 stopinje več od rekordne temperature leta 2007.

V Budimpešti, v 11. okrožju Lagymanyos, pa je temperatura dosegla 41 stopinj Celzija, s čimer je presegla prejšnji rekord prestolnice iz leta 2007, ko so zabeležili 40,7 stopinje Celzija, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

HungaroMet je ob tem še opozoril, da bi se temperature danes lahko še dvignile.

Tako kot večina Evrope se tudi Madžarska spopada z vročinskim valom. Od minulega konca tedna so v državi izdali najvišje opozorilo zaradi ekstremne vročine.

Premier Peter Magyar je prebivalce pozval, naj zmanjšajo porabo vode in se odpovedo nebistveni uporabi, kot sta zalivanje trave in pranje avtomobilov. Priporočil jim je tudi, naj delajo od doma in se v času največje vročine ne zadržujejo na prostem.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je več kot 120 naselij po državi uvedlo omejitve glede porabe vode.