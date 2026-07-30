Na Poljskem strmoglavil in eksplodiral neznani leteči predmet

VARŠAVA > "V poljskem zračnem prostoru smo zaznali neznan predmet, ki se je premikal proti zahodu," je sporočilo operativno poveljstvo oboroženih sil in dodalo, da je predmet kmalu za tem izginil z radarjev. Na zadnjo znano lokacijo so napotili helikopter Mi-24, ki je opazil krater v bližini vasi Tarnawa-Kolonia, poroča tiskovna agencija Reuters.

Krater je po navedbah notranjega ministrstva širok približno deset metrov. Lublinska policija pa je dejala, da je prejela poročila o glasnem poku v okrožju Bilgoraj, in sicer med vasema Tarnawa Kolonia in Biskupice. "Policisti so na polju, ki leži približno dva kilometra od najbližjih stavb, našli krater in razmetane ostanke neznanega predmeta," je še dodala.

Varšava še ni podala podrobnosti o predmetu.

Kijev pa je danes sporočil, da je Moskva kršila poljski zračni prostor. "Ponoči je ruska raketa Kh-101 v okviru obsežnega ruskega napada na Ukrajino vstopila na Poljsko in s tem kršila zračni prostor Nata. To je še en jasen dokaz, da je krepitev ukrajinske zračne obrambe zdaj nujna in da predstavlja jamstvo za zaščito celotne evro-atlantske skupnosti," je na družbenem omrežju X zapisal Sibiha.

Poljska je o neznanemu predmetu poročala v času, ko je Rusija izvedla obsežne zračne napade na Ukrajino, ki so terjali več smrtnih žrtev. Zaradi ruskih napadov je Varšava v zrak napotila tudi svoja lovska letala, da bi zavarovala zračni prostor.