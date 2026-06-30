Na shodu skrajno desne AfD v Berlinu več sto ljudi

"Jasno je videti, kako Berlin postaja vse bolj disfunkcionalen, umazan in nezanesljiv," je okoli 450 udeležencem shoda povedala kandidatka stranke AfD za županjo Kristin Brinker. Ob tem je ostro obsodila "skrajno levi terorizem", ki da ogroža življenja prebivalcev Berlina, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V bližini shoda AfD je medtem potekal shod nasprotnikov te skrajno desne stranke s približno 200 udeleženci. Mnogi od njih so vzklikali: "Vsi v Berlinu sovražijo AfD."

Nemško prestolnico od leta 2023 vodi Kai Wegner iz krščanskih demokratov (CDU) v koaliciji s socialdemokrati (SPD). Javnomnenjske raziskave kažejo, da bi AfD na volitvah septembra lahko podvojila svoj rezultat iz leta 2023 na približno 18 odstotkov glasov, kar bi jo uvrstilo tik za stranko CDU.

Več kot 200 evropskih poslancev je medtem pozvalo k preiskavi suma, da je stranka Evropa suverenih narodov (ESN), v kateri deluje tudi AfD, kršila vrednote unije. V skladu s pravili, sprejetimi lani, morajo stranke v EU spoštovati vrednote, med njimi spoštovanje človekovih pravic, manjšin, svobode, demokracije, enakosti in vladavine prava.

"Naše stališče je jasno. Tisti, ki kršijo pravila, ne bi smeli biti nagrajeni z milijoni iz javnih sredstev," je dejal nemški evropski poslanec Daniel Freund. Dodal je, da bi Evropski parlament lahko že prihodnji teden glasoval o tem, da se pristojnemu organu naroči, naj sproži postopek proti ESN, kar bi lahko privedlo do izgube sredstev EU.

Postopek bi bil usmerjen proti stranki ESN, ne pa proti njeni istoimenski parlamentarni skupini, kar pomeni, da bi morebitne sankcije vplivale na financiranje dejavnosti stranke, kot so volilne kampanje in kongresi, ki trenutno znašajo skupaj skoraj dva milijona evrov, in ne na parlamentarno delo, še poroča AFP.