Na Tajvanu začetek letnih vojaških vaj
Tajvan je danes začel redne letne vojaške vaje, ki vključujejo simulacijo odziva samoupravnega otoka na morebitno kitajsko invazijo. Med letošnjimi vajami, ki se bodo sklenile 14. avgusta, bodo oblasti prihodnji teden prvič ciljno omejile dostop do mobilnega interneta oziroma upočasnile njegovo hitrost, poročajo tuje tiskovne agencije.
Letne vojaške vaje z imenom Han Kuang vključujejo simulacije bojnih scenarijev, s katerimi se pripadniki rednih oboroženih sil in rezervisti urijo v odzivanju na napad na otok, ki ga Peking v okviru načela ene Kitajske dojema kot del svojega ozemlja in ne izključuje možnosti uporabe sile za prevzem nadzora nad njim.
Letos bodo na preizkušnji tudi civilisti, ki bodo vključeni v urjenje za primer zračnega napada.
Poleg tega bodo oblasti med vajami ciljno omejile hitrost in dostop do mobilnega interneta. Šlo naj bi za dva 30-minutna testa, ki bosta na sporedu prihodnji teden. Na ta način želijo oblasti preveriti komunikacijo prebivalstva v primeru kibernetskega napada ali druge kriznih razmer, navaja nemška tiskovna agencija dpa.
Ključni poudarek letošnjih vaj je sicer decentralizacija poveljevanja s ciljem, da poveljniki na bojišču sprejemajo operativne odločitve, ne da bi morali čakati na ukaze. Drugi ključni del so operacije z brezpilotnimi letalniki, tako izvidniškimi kot napadalnimi, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedli v Taipeiju.
Po navedbah medijev letos na vajah, ki jih na otoku izvajajo že od leta 1984, sodeluje več kot 20.000 vojakov, med njimi okoli 5000 rezervistov.