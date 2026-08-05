Na Tajvanu začetek letnih vojaških vaj

Na vajah sodeluje več kot 20.000 vojakov, med njimi okoli 5000 rezervistov.

Letne vojaške vaje z imenom Han Kuang vključujejo simulacije bojnih scenarijev, s katerimi se pripadniki rednih oboroženih sil in rezervisti urijo v odzivanju na napad na otok, ki ga Peking v okviru načela ene Kitajske dojema kot del svojega ozemlja in ne izključuje možnosti uporabe sile za prevzem nadzora nad njim.

Letos bodo na preizkušnji tudi civilisti, ki bodo vključeni v urjenje za primer zračnega napada.

Poleg tega bodo oblasti med vajami ciljno omejile hitrost in dostop do mobilnega interneta. Šlo naj bi za dva 30-minutna testa, ki bosta na sporedu prihodnji teden. Na ta način želijo oblasti preveriti komunikacijo prebivalstva v primeru kibernetskega napada ali druge kriznih razmer, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Ključni poudarek letošnjih vaj je sicer decentralizacija poveljevanja s ciljem, da poveljniki na bojišču sprejemajo operativne odločitve, ne da bi morali čakati na ukaze. Drugi ključni del so operacije z brezpilotnimi letalniki, tako izvidniškimi kot napadalnimi, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedli v Taipeiju.

Po navedbah medijev letos na vajah, ki jih na otoku izvajajo že od leta 1984, sodeluje več kot 20.000 vojakov, med njimi okoli 5000 rezervistov.