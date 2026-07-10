Najstnica umrla med slavjem po zmagi Francozov

LILLE • Najstnica je padla s tovornjaka, na katerega se je povzpela in proslavljala zmago Francije nad Marokom z 2:0. Nahajala se je na zadnjem delu tovornjaka brez prikolice, ko je padla in jo je vozilo povozilo, so sporočili gasilci ter potrdili, da je umrla na kraju nesreče. V bližini kraja nesreče je bilo šest mladoletnikov; enega izmed njih, ki je bil v šoku, so odpeljali v bolnišnico v mestu Maubeuge na severu Francije, so sporočile reševalne službe. Voznika tovornjaka so policisti pridržali.