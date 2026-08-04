KIJEV • "Nato poznam zelo dobro. Približno 12 let sem osebno delal na tem, da bi osvojili Natove standarde, in vsako leto sem poslušal isto pravljico, da se mu bomo kmalu pridružili," je Valerij Zalužni dejal na ponedeljkovem srečanju ukrajinskih veleposlanikov v Kijevu.

Nekdanji vrhovni poveljnik vojske, ki je trenutno veleposlanik v Združenem kraljestvu, je prepričan, da Ukrajina "na žalost" nikoli ne bo članica Nata. Pojasnil je, da je glede na "trenutno raven razvoja ukrajinskih oboroženih sil" nemogoče, da bi se Ukrajina pridružila Natu, ki se po oceni Zalužnega drži "doktrin iz druge svetovne vojne".

Ukrajina se ponaša z napredkom v vojaški industriji, zlasti na področju tehnologije brezpilotnih letalnikov, ki jo je močno razvila v več kot štirih letih ruske invazije.

V mnenjskem članku, ki je bil prejšnji mesec objavljen v britanskem Daily Telegraphu, je Zalužni izpostavil, da je vojna v Ukrajini "razgalila neprijetna vprašanja o tem, ali je Nato opremljen za konflikte 21. stoletja". Po njegovi oceni je Ukrajina upravičeno hvaležna za vso podporo, ki so jo in jo še vedno nudijo članice Nata, "toda spoštovanje zavezništva ne bi smelo preprečevati poštene ocene njegovih pomanjkljivosti," je zapisal.

Zalužni velja za najbolj zaupanja vredno javno osebnost v Ukrajini. Glede na junijsko anketo kijevskega mednarodnega inštituta za sociologijo med prebivalci uživa 73-odstotno podporo.