Nemčija napad v Berlinu razglasila za terorističnega

BERLIN • "Vse, kar vidimo, kaže na to, da je šlo za islamističen terorističen napad," je dejal Christopher Dobrindt. Osumljenec zanj naj bi se radikaliziral in pripadal skrajni skupini Islamska država, je povedal na prizorišču napada v Berlinu. V preteklosti je bil obsojen na pogojno zaporno kazen enega leta in desetih mesecev, policiji pa je bil znan tudi zaradi številnih predhodnih kaznivih dejanj.

Po poročanju nemških medijev se je obsodba iz letošnjega maja nanašala na "pripravo hudega dejanja prevratniškega nasilja" in je sledila lanskoletnemu potovanju osumljenca na Bližnji vzhod, kjer se je poskušal neuspešno pridružiti skrajni skupini Islamska država.

Gre sicer za nemškega državljana, rojenega leta 2005, z libanonskim poreklom. V napadu je, potem ko je z avtomobilom zapeljal v množico, uporabil tudi orožje, ki bi lahko bila mačeta, je predhodne navedbe očividcev potrdil Dobrindt.

Policija ga še vedno išče, ob čemer pa ni jasno, ali je deloval sam ali pa je imel sostorilce. Na primeru trenutno dela okrog tisoč policistov, ki so nazadnje med drugim preiskali stanovanje blizu prizorišča napada pri parku Tiergarten. Preiskave izvajajo tudi na železniških postajah, letališčih in mejnih prehodih.

Dobrindt je poudaril, da se napad ni zgodil na območju same parade ponosa, temveč nekaj sto metrov stran. Kot je pojasnil berlinski župan Kai Wegner, napadalec na prizorišče samega dogodka ni mogel vstopiti zaradi visoke ravni varnostnih ukrepov.

Glede na zadnje podatke je bilo v napadu poleg ženske, ki je izgubila življenje, ranjenih 29 ljudi. Nihče od njih naj ne bi bil v smrtni nevarnosti, osem pa se jih zdravi ne enotah za intenzivno nego.

Nemški kancler Friedrich Merz je danes v izjavi za medije v Berlinu dejal, da so njegove misli z žrtvami napada in njihovimi bližnjimi. Zahvalil se je vsem, ki so posredovali na prizorišču napada, in dodal, da so s hitrim odzivom preprečili še hujši razplet.

Tovrstni napadi imajo po njegovih besedah en sam cilj, ki je "razdeliti našo družbo" in ji odvzeti "odprtost in svobodo". Pristojni bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da aretirajo storilca ali več njih, je zagotovil. "Za te skrajneže ni prostora v naši družbi," je dejal in dodal, da Nemčija ne bo dovolila, da bi "strup terorizma" vplival na njeno družbo.

"Branili bomo svobodo in odprtost svojih življenj," je poudaril in dodal, da "nas je več in smo močnejši".

Ob Brandeburških vratih v Berlinu nedaleč od prizorišča napada se je danes odvilo bdenje v počastitev žrtev napada, na katerem se je zbralo več sto ljudi z mavričnimi zastavami in rožami. Za danes predvideno dogajanje ob paradi ponosa so sicer organizatorji odpovedali.

Ker ne morejo izključiti možnosti napadov, ki bi jih izvedli morebitni posnemovalci, bo Nemčija dvignila raven ogroženosti, je še napovedal notranji minister.