Nemški proizvajalec baterij Varta pred razpadom

STUTTGART > Varta je dala vlogo za začetek predhodnega insolvenčnega postopka pod lastnim upravljanjem. Postopek bo tekel tako v matični družbi kot v podružnicah, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Po nemškem pravu v prehodnem postopku pristojno sodišče med drugim odredi ukrepe za zavarovanje premoženja upnika. Za to fazo lahko imenuje upravitelja ali pa postopek, kot predlaga tudi Varta, vodi obstoječa uprava, ki običajno pripravi tudi načrt prestrukturiranja, sodišče pa v družbo napoti nadzornika. Predhodni postopek običajno traja od šest do 12 tednov, nato se ob izpolnjenih pogojih začne insolvenčni postopek, na svoji spletni strani pojasnjuje pravna svetovalna družba CMS.

V družbi med razlogi za težek finančni položaj navajajo znatno poslabšanje razmer na trgu, šibkejše povpraševanje, negativne učinke gibanja deviznih tečajev in odločitev enega ključnih kupcev, da konča sodelovanje z Varto.

Skupina finančnih institucij na čelu z Deutsche Bank in družbami RBC BlueBay, Blantyre in Whitebox je poziv k spremembam sporočila v četrtek v posebni izjavi za javnost. V Varti navedb niso komentirali.

Po analizi družbe FTI Varta potrebuje likvidnostna sredstva za tekoče delovanje v višini "srednje dvomestne milijonske vrednosti", poleg tega je potreben znaten dodatni kapital za dolgoročno nadaljevanje poslovanja, navaja dpa.

Da bi se izognila stečaju, je Varta leta 2024 sprožila postopek po posebnem zakonu o prestrukturiranju. Takratni delničarji so izgubili svojo naložbo, upniki pa so se odpovedali delu svojih terjatev. Družbe je aprila lani objavila, da je postopek zaključen.

Kot je zdaj povedal predstavnik finančnih upnikov, se nihče od investitorjev ali drugih deležnikov ni odločil zagotoviti potrebnih sredstev. Skupina upnikov je tako presodila, da je z vidika nadaljevanja poslovanja izločitev proizvodnje baterij za gospodinjstva najboljša poteza.

Varta ima po lastnih navedbah okoli 3260 zaposlenih. Po zadnjih objavljenih podatkih je leta 2024 ob 790 milijonih evrov prometa zabeležila 64,5 milijona evrov izgube. Poleg znanih baterij za gospodinjstva podjetje proizvaja tudi mikrobaterije, na primer za slušne aparate, ter naprave za shranjevanje energije za gospodinjstva in industrijo, navaja dpa.

Družba bo jeseni zaprla obrat z okoli 350 zaposlenimi v bavarskem Nördlingenu. Večji del tamkajšnje proizvodnje je bil namenjen ameriškemu Applu, ki je tu naročal gumbne baterije za brezžične slušalke, a se je tehnološki velikan umaknil, Varta pa drugih kupcev ni dobila.