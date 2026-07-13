Nenadoma je umrl eden glavnih Trumpovih zaveznikov

WASHINGTON • Uradna vest se glasi, da je v 71 letu v soboto po kratki nenadni bolezni umrl ameriški republikanski senator in zaveznik predsednika Donalda Trumpa Lindsey Graham. Jeseni se je nameraval znova potegovati za senatni sedež. “Senator Lindsey Graham, eden največjih ljudi in senatorjev, ki sem jih poznal, je mrtev. Vedno je delal in bil je pravi ameriški patriot. Lindseyja bomo pogrešali!!! Tako žalostno,” je na omrežju Truth Social zapisal Trump.

Dan pred smrtjo se je vrnil iz Kijeva

Graham je bil v predstavniški dom prvič izvoljen leta 1994, v senat pa leta 2002. Pred vstopom v politiko je bil vojaški odvetnik, še kot kongresnik je bil vojaški rezervist. Na novembrskih volitvah je nameraval znova kandidirati za senatni sedež. Senator iz Južne Karoline je bil sprva Trumpov kritik, nato je postal njegov zaveznik, čeprav sta se pri nekaterih vprašanjih, zlasti v zunanji politiki občasno razhajala. Graham je bil znan kot jastreb na področju obrambne in zunanje politike ZDA. Vodil je tudi senatni proračunski odbor.

Graham se je tik pred smrtjo vrnil iz Kijeva, kjer se je v petek srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Bil je odločen podpornik Ukrajine v njenem boju z rusko agresijo. Zelenski je ob njegovi smrti zapisal, da je bil senator resničen borec za svobodo, ZDA in svet pa sta izgubila odločnega voditelja.

Prav tako je bil odločen podpornik Izraela. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zapisal, da so izgubili enega najboljših prijateljev. Ob smrti ameriškega senatorja sta se oglasila tudi generalni sekretar Nata Mark Rutte in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, prav tako slovenski zunanji minister Tone Kajzer, pred časom veleposlanik v ZDA, ki je na omrežju X zapisal, da je globoko užaloščen ob Grahamovi smrti. Spomnil se je njegovega obiska v Sloveniji leta 2023 ter ga označil za odločnega zagovornika transatlantskega zavezništva in prijatelja Slovenije.

Da bi imel pred smrtjo kakšne zdravstvene težave, ni bilo znano. 71 let je dopolnil prejšnji četrtek, včeraj pa je imel načrtovan televizijski intervju. Ameriški mediji sicer poročajo, da so reševalci v soboto posredovali na njegovem naslovu v Washingtonu zaradi srčnega zastoja.

Nekdanji vodja večine pogrešan

Medtem pa pogrešajo tudi nekdanjega vodjo senatne večine, 84-letni Mitcha McConnella iz Kentuckyja. CNN je objavil videoposnetek, na katerem je razvidno, da so 14. junija nepremičnega senatorja odpeljali z reševalnim vozilom. Po navedbah dispečerja je na kraju potekalo oživljanje. McConnellov urad doslej ni razkril vzroka hospitalizacije niti podrobnosti o njegovem zdravstvenem stanju. Sporočili so le, da je senator, ki je imel zadnja leta več zdravstvenih težav, deležen odlične zdravstvene oskrbe.

Zdravstveno stanje senatorja ostaja nepojasnjeno, medtem ko njegova daljša odsotnost iz senata sproža politična vprašanja zaradi pravil, ki urejajo postopke v primeru daljše odsotnosti z dela. Vodja republikanske večine v senatu John Thune je dejal, da se je z McConnellom po telefonu pogovarjal o nacionalni varnosti in drugih temah, republikanski senator John Barrasso pa je sporočil, da je bil McConnell med približno 20-minutnim pogovorom povsem zbran in si želi vrnitve v senat. Od hospitalizacije je izpustil več kot 20 glasovanj v senatu.

Po zakonodaji Kentuckyja bi moral demokratski guverner Andy Beshear izbrati enega od treh kandidatov, ki bi jih predlagala Republikanska stranka Kentuckyja. Če bi bil sedež izpraznjen pred 3. avgustom, bi bile izvedene tudi posebne volitve za dokončanje preostanka McConnellovega mandata. Če bi se sedež izpraznil po 3. avgustu, posebnih volitev ne bi bilo, začasno imenovani senator pa bi funkcijo opravljal do izteka sedanjega mandata 3. januarja prihodnje leto, ko bi položaj prevzel zmagovalec že razpisanih rednih senatorskih volitev. Demokrati domnevajo, da si republikanci ne želijo posebnih volitev z zmago skrajno desnega kandidata po meri predsednika Donalda Trumpa. Demokrati računajo, da bi jeseni znova prevzeli večino v obeh domovih kongresa.