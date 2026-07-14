Netanjahu Iranu ob morebitnem napadu zagrozil z močnim odgovorom

"Ne računaje na to, da bo vse ostalo mirno, če nas napadete," je Netanjahu v videoposnetku sporočil iranskim voditeljem, poroča britanski BBC.

Posvaril jih je, da bo odgovor Izraela močnejši, kot ob zadnjem iranskem napadu na njegovo državo, čeprav je bil po njegovih besedah že takratni odziv izraelskih sil dovolj močan.

"Dnevi, ko nas nekdo napade in jim ne vrnemo z dvojno mero, so mimo," je zatrdil izraelski premier in dodal, da bodo tako ravnali z vsakim, ki bi jim utegnil škodovati.

Netanjahu je videoposnetek objavil po tem, ko so ameriške sile že tretjo noč zapored napadle cilje v Iranu, na kar se je islamska republika odzvala z napadi na ameriške vojaške cilje v bližnjevzhodnih državah.

Evropska agencija za varnost v letalstvu (EASA) je v luči tega letalske družbe danes posvarila pred letenjem v zračnem prostoru Bahrajna, Kuvajta, Katarja, Združenih arabskih emiratov in nad Omanskim zalivom, navaja BBC.

Po navedbah EASA so "nepredvidljivi razvoj vojaških dogodkov v kombinaciji z morebitno uporabo raket, dronov, bojnih letal in sistemom zračne obrambe" v regiji ustvarili visoko tveganje za lete. Opozorilo velja do 29. julija, EASA bo v tem času razmere na območju pozorno spremljala.