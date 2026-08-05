Netanjahu: Izrael ni privolil v načrt za Gazo, ki ga podpirajo ZDA

V videoposnetku, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, je Netanjahu dejal, da je ekipa ameriškega predsednika Donalda Trumpa verjela, da lahko doseže razorožitev Hamasa in demilitarizacijo Gaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Poslali so nam osnutek - mi se z njim nismo strinjali, to ni naš osnutek. Poslali smo svoje pripombe," je dejal.

Netanjahu se je v ponedeljek sestal s Trumpovim Odborom za mir in prejel zagotovila, da se bo izraelska vojska s trenutnih položajev v Gazi, kjer zaseda več kot 60 odstotkov ozemlja, morala umaknila šele po razorožitvi Hamasa. Vendar pa na izraelskega premierja njegovi skrajno desni koalicijski partnerji vse bolj pritiskajo, naj zavrne dogovor, poroča AFP.

Izrael je Washingtonu v ponedeljek izrazil pomisleke glede načrta o razorožitvi, na katerega je v okviru mirovnega dogovora za Gazo v petek pristal Hamas in ki naj bi predvideval njegovo razorožitev ob postopnem umiku Izraela. Odbor za mir je tako sporočil, bo umik Izraela iz Gaze mogoč šele po popolni razorožitvi Hamasa.