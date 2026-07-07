Številna območja v provinci Hubei so v ponedeljek po poročanju kitajske tiskovne agencije Xinhua zajeli "hudi konveksni vremenski pojavi", ki so zahtevali najmanj 11 smrtnih žrtev, 331 ranjenih, en človek je pogrešan. Po navedbah televizije CCTV so neurja z močnim vetrom zajela mesta, med njimi Huangshi in Huanggang, ponekod so poročali tudi o tornadih. Poškodovanih je 4800 hiš, od tega se jih je 22 porušilo.

Močno deževje in poplave, ki jih je povzročil tajfun Maysak, so medtem v južni regiji Guangxi terjale štiri smrtne žrtve, osem ljudi je pogrešanih. Oblasti so od ponedeljka zvečer odredile evakuacijo za najmanj 50.000 tamkajšnjih prebivalcev. V regiji so delno pod vodo domovi in vozila, v regionalni prestolnici Nanning se je porušilo več jezov, prišlo je do izpadov elektrike. Reševalci na prizadetih območjih v regiji z napihljivimi čolni iščejo pogrešane.

Kitajska, Ezhou.

Obsežna neurja in poplave na Kitajskem terjala več življenj. Foto: Xinhua/sta Foto: Xinhua/sta

V severni provinci Gansu je zemeljski plaz davi zasul 33 ljudi, od tega so jih 17 po poročanju CCTV že rešili, preostale še iščejo.

Kitajski predsednik Xi je danes pozval k reševalnim prizadevanjem z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Poudaril je, da je "potrebno storiti vse, da se organizirajo reševalne akcije v sili, zdravijo poškodovani, preselijo prizadeti prebivalci ter učinkovito izvaja delo za preprečevanje nesreč in nudenje pomoči", še navaja CCTV.

Kitajska se sicer od sredine maja v osrednjem in južnem delu države sooča z obilnimi padavinami. Južni del države je v petek zajel še tajfun Maysak.