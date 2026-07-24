Novi britanski premier v rojstnem Manchestru odprl izpostavo vlade

MANCHESTER > "Ne morem vam povedati, kako ponosen sem v tem trenutku. Mislim, da je to morda najlepši dan v mojem življenju," je dejal Burnham, ki je po odstopu predhodnika Keira Starmerja ta teden prevzel vodenje laburistične stranke in vlade. "To ni samo nov urad. To je kraj, kjer Whitehall sreča ostali del države," je dejal ob uporabi izraza, ki je sopomenka za celotno britansko vladno upravo.

V nagovoru zaposlenim v uradu, ki se nahaja v stavbi v središču Manchestra, je spomnil, da je mesto moral zapustiti pred skoraj 35 leti zaradi pomanjkanja dela, in to izkušnjo opisal kot nepozabno. Opozoril je, da je to realnost v mnogih delih države. Za poklicno napredovanje so ljudje pogosto prisiljeni zapustiti domače kraje, saj priložnosti niso bile nikoli enakomerno porazdeljene po državi.

"A ta situacija se bo zdaj spremenila," je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa obljubil novi laburistični premier.

Dolgoletni župan Manchestra je namreč v vlogi predsednika vlade že napovedal večjo decentralizacijo države in podelitev več pristojnosti regijam, zlasti na področju stanovanj in prometne infrastrukture.

Zavrnil je polemike o stroških, povezanih z odprtjem novega urada. Poudaril je, da že samo potovanje v London predstavlja strošek za tiste, ki tam ne prebivajo. Na Downing Streetu so medtem zagotovili, da odprtje izpostave v Manchestru ne bo pomenilo dodatnih stroškov za davkoplačevalce in da ga bodo financirali iz obstoječih sredstev.

Burnham načrtuje, da bo v Manchestru delal vsaj en dan na teden in da se mu bodo na novi lokaciji večkrat pridružili tudi ministri. Prvo srečanje ministrov in županov v Manchestru naj bi vodil že danes, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ob tem je odredil ministrstvom, da izvedejo "ciljno usmerjene prenose splošnih strateških funkcij" na novo izpostavo.