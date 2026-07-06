Obsežni ruski napadi na Kijev zahtevali žrtve

Po navedbah vodje vojaške uprave v Kijevu Timurja Tkačenka so ruski napadi z balističnimi izstrelki v ukrajinski prestolnici zahtevali najmanj sedem življenj, tarča napada pa so bile stanovanjske stavbe. Župan Vitalij Kličko je medtem sporočil, da je ranjenih najmanj 24, vključno z dvema otrokoma.

Eno smrtno žrtev so napadi zahtevali v Buči, mestu v okoliški regiji, kjer naj bi ruske sile kmalu po začetku invazije februarja 2022 zagrešile vojne zločine. Kot je sporočil guverner regije Mikola Kalašnik je bilo ob tem ranjenih najmanj deset ljudi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo zvečer na družbenih omrežjih ob sklicevanju na podatke obveščevalnih služb napovedal oziroma posvaril pred novimi obsežnimi ruskimi napadi.

"To je tipično za (ruskega predsednika Vladimirja) Putina: takoj po ameriškem dnevu neodvisnosti in pred vrhom Nata v Ankari," je dejal in zaveznikom sporočil, da "vsaka zamuda pri dobavi raket za protizračno obrambo - raket za sisteme Patriot - pomeni izgubo človeških življenj in spodbuja Rusijo k nadaljevanju vojne".

"Svet razpolaga z zadostno količino in kakovostjo protiletalske obrambe. Potrebne so vaše odločitve," je dodal in med državami, na katere v Kijevu najbolj apelirajo, izpostavil ZDA in "močne države v Evropi".