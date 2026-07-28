Osumljenec za napad v Berlinu prisegel zvestobo Islamski državi

BERLIN > Predstavnica tožilstva je potrdila poročanje nemških medijev, da so preiskovalci na telefonu osumljenca našli videoposnetek, v katerem je priznal odgovornost za napad in prisegel zvestobo Islamski državi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Moški je v soboto z vozilom zapeljal v množico, ki se je udeležila dogodka ob robu parade ponosa. Po najnovejših podatkih, ki jih je danes podal župan Berlina Kai Wegner, je umrla Poljakinja, 31 ljudi je bilo ranjenih. Moški je ljudi napadel še z mačeto, nato pa pobegnil. Policija je osumljenca v nedeljo odkrila in ubila, potem ko je oborožen stekel proti policistom.

Nemški kancler Friedrich Merz je v ponedeljek v odzivu na napad napovedal politične posledice in poudaril, da le izjave niso dovolj. Nemški organi pregona pa se medtem soočajo s kritikami, ker jim napada ni uspelo preprečiti.

Politiki, varnostni strokovnjaki in policijski sindikat se namreč sprašujejo, zakaj je 21-letni osumljenec kljub preteklim obsodbam in poskusu, da bi se pridružil Islamski državi, lahko ostal na prostosti oziroma ni bil pod strožjim nadzorom.

Nemški zvezni kriminalistični urad (BKA) sicer trenutno z islamističnim terorizmom oziroma ekstremizmom povezuje 410 oseb in ocenjuje, da so sposobne izvršiti resna nasilna dejanja. Še 65 ljudi povezuje z grožnjo desničarskega ekstremizma, 17 pa z grožnjo levičarskega ekstremizma.