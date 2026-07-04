Papež ob obisku Lampeduse pozval k zaščiti migrantov

RIM > "S tega oddaljenega evropskega kotička ob Sredozemskem morju je mogoče še jasneje zaznati zgodovinski izziv, ki ga pojav migracij predstavlja evropskim družbam," je papež povedal med obiskom na otoku, ki je kot ena glavnih vstopnih točk za prebežnike iz Severne Afrike v Evropo že vrsto let v središču evropske razprave o migracijah.

Evropa je sposobna celovito nasloviti krizo tako, da v dolgoročni strateški načrt vključi takojšnjo pomoč ter omogoči sprejemanje, zaščito, podporo in vključevanje migrantov, je dodal sveti oče. Poklonil se je spominu vse migrante, ki so umrli med prečkanjem morja, prebivalcem otoka pa se je zahvalil za njihovo solidarnost.

Poglavar katoliške cerkve je nekajurni dopoldanski obisk začel na pokopališču v Cala Pisani, kjer je položil cvetje na grobove migrantov, ki so umrli med prečkanjem morja. Med grobovi je veliko križev brez imen, označenih le s številko. Izdelani so iz lesa čolnov, s katerimi so migranti prišli na otok.

Migrantom, ki so umrli na morju, se je poklonil tudi ob njim posvečenem spomeniku Vrata Evrope. Nato je blagoslovil spominsko ploščo v čast njegovemu predhodniku Frančišku na pomolu Favaloro, ki so ga ob priložnosti preimenovali v pomol papeža Franšiška ter tako počastili pokojnega papeža in njegovo zavezanost zaščiti beguncev.