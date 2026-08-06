Papež v Assisi na srečanje z mladimi

Med obiskom, ki bo potekal ob 800. obletnici smrti Frančiška Asiškega, ki je živel in delal v tem umbrijskem mestu, se bo papež srečal tudi s člani frančiškanskega reda.

Papež se bo srečal z udeleženci evropskega frančiškanskega srečanja mladih, ki od ponedeljka poteka z geslom Pojdi! (Go!). Spodbudil jih bo, naj sanjajo o velikih stvareh in se ne zadovoljijo s povprečnim življenjem, poroča Vatican News. Prisluhnil bo trem mladim iz različnih delov Evrope, ki mu bodo zastavili vprašanja o treh različnih življenjskih temah.

Organizatorji ocenjujejo, da se srečanja udeležuje več kot 2000 mladih med 18. in 33. letom, ki jih želijo spodbuditi k iskanju smisla, poglobitvi vere in odkrivanju zakladov svetega Frančiška za današnji čas. Vrhunec srečanja bo maša, ki jo bo papež daroval v baziliki.

To bo drugi pastoralni obisk papeža Leona XIV. v Assisiju, potem ko je mesto prvič obiskal novembra lani ter se na srečanju italijanske škofovske konference zavzel za razvoj "kulture preprečevanja zlorab" v italijanski Cerkvi. Poleg tega je na grobu svetega Frančiška molil za mir in izpostavil pomen pričevanja svetnika, od smrti katerega mineva 800 let.

Frančišek Asiški, ki je živel in delal v tem umbrijskem mestu, je eden najbolj znanih svetnikov katoliške cerkve. Je zavetnik Italije in znan zaradi svoje ponižnosti. Umrl je leta 1226, za svetnika pa je bil razglašen že leta 1228. Po njem si je ime izbral tudi papež Frančišek, ki je umrl lani.

Assisi je že dolgo eno najbolj priljubljenih krščanskih romarskih središč na svetu. Milijoni romarjev se vsako leto zgrinjajo v mesto s 27.500 prebivalci, da bi si ogledali grobnico Frančiška Asiškega in baziliko nad njo. Baziliko krasijo freske znanega slikarja Giotta di Bondoneja, ki prikazujejo svetnikovo življenje.