Peru prizadel močan potres, najmanj pet mrtvih

Potres je nastal na globini 22 kilometrov blizu mesta Chupaca v istoimenski provinci v regiji Junin. Občutili so ga na širšem območju, tudi v okoli 300 kilometrov oddaljeni perujski prestolnici Lima.

Po navedbah lokalnih medijev se je na prizadetem območju porušilo več deset stavb. Številni prebivalci so na pomoč poklicali reševalne službe.

To andsko državo, ki leži na stiku dveh tektonskih plošč, pogosto prizadenejo potresi. Je del pacifiškega ognjenega obroča, ki je seizmično najbolj dejavno območje na Zemlji.