Po izpadu z mundiala nasilje v več kot 180 francoskih mestih
Svet
15. 07. 2026, 21:00 , posodobljeno: 15. 07. 2026, 19:29
V 183 francoskih krajih so danes izbruhnili nasilni izgredi, potem ko je francoska nogometna reprezentanca v torek po polfinalnem porazu proti Španiji izpadla s svetovnega prvenstva. Francosko notranje ministrstvo je sicer sporočilo, da incidente ne ocenjuje kot resne, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Prestolnica Pariz in Lyon sta bila še posebej prizadeta. Po vsej državi je sicer prišlo do spopadov s policijo, pri čemer so oblasti aretirale več kot 340 ljudi, je navedlo ministrstvo.
Poročali so o več spopadih s policijo, izgredniki naj bi na organe pregona metali tudi pirotehnične izdelke. Oblasti so zasegle več kot 1100 petard.
Po poročanju časopisa Le Parisien, ki se sklicuje na policijo, so medtem v Grenoblu napadalci zasledovali 49-letnega moškega, ki si je na terasi bara ogledal polfinale, in ga zatem v stranki ulici tudi ustrelili. Oblasti sumijo, da je šlo za obračun med tolpami.
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