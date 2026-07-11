Po več kot 11 urah rešili talko iz supermarketa v Berlinu

Nemška policija po več kot 11 urah rešila talko iz supermarketa v Berlinu.

BERLIN • Po navedbah policije je moški žensko za talko zajel v petek nekaj po 22. uri v supermarketu v berlinski četrti Marienfelde. Policija je okoli trgovine sprožila obsežno akcijo, danes dopoldne pa je talko rešila. "Storilec je bil obvladan, talka pa rešena," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil tiskovni predstavnik policije.

Kot poroča časnik Bild, so posebne policijske enote skozi strešno okno vdrle v trgovino in obvladale osumljenca. Onesposobili naj bi ga z električnim paralizatorjem.

Eden od zaposlenih je novinarjem po poročanju dpa povedal, da je tik pred zaprtjem trgovine moški v trgovini izvlekel velik nož. Večini zaposlenih, ki so bili v trgovini, je uspelo pobegniti, ni pa to uspelo zaposleni na blagajni, ki jo je napadalec zajel za talko. Po njegovih besedah je bila "preprosto ob nepravem času na nepravem mestu".

Domnevnega ugrabitelja so aretirali, nato pa ga zaradi lažjih poškodb odnesli na nosilih.