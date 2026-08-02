Podnebne spremembe dele Evrope spreminjajo v zavarovalniško nočno moro

BRUSELJ > Gasilci v več evropskih državah se v teh dneh borijo s požari v naravi. Najobsežnejša sta v Franciji in Španiji, kjer so morale oblasti posledično evakuirati več 100.000 ljudi. Z več požari se borijo tudi grški gasilci, velika oz. zelo velika je požarna ogroženost tudi v Sloveniji.

Kot je po poročanju Politica poudarila namestnica guvernerja francoske centralne banke Agnes Benassy-Quere, to, kar se to poletje dogaja v Evropi, ni nekaj unikatnega. "Ti vročinski valovi in gozdni požari so del izrazitega globalnega porasta ekstremnih vremenskih pojavov, ki gospodinjstvom, podjetjem in vladam povzročajo resne stroške," je dejala.

Po podatkih Evropske agencije za okolje, ki jih povzema Politico, so z vremenom povezane katastrofe v EU med letoma 2021 in 2024 povzročile za več kot 200 milijard evrov gospodarske škode.

Vplivi naravnih nesreč, povezanih s podnebnimi spremembami, predstavljajo tudi izziv za zavarovalnice. Te že zvišujejo premije in se celo umikajo iz nekaterih ogroženih območij.

Turistična organizacija SKAL International je navedla, da so se premije za turistična podjetja v španskih območjih, izpostavljenih gozdnim požarom, v zadnjih petih letih letno povečale za 15 odstotkov, medtem ko so se premije za nepremičnine na italijanski obali v petih letih do leta 2022 povečale za 25 odstotkov zaradi pogostejših neviht in poplav, poroča Politico.

Po podatkih francoskega zavarovalniškega lobija France Assureurs so se premije za zavarovanje stanovanjskih objektov v letu 2025 povečale za 7,8 odstotka, medtem ko se je premija za zavarovanje pred podnebnimi nesrečami, ki ne krije gozdnih požarov, povečala za 66 odstotkov.

Po navedbah francoske državne pozavarovalnice Caisse Centrale de Reassurance lahko večina prebivalcev Francije za zdaj še vedno brez težav sklene zavarovanje stanovanja kjerkoli v državi. Vendar pa se v nekaterih mestih že pojavljajo prvi znaki težav, saj je tam zavarovanje vse težje skleniti ali pa postaja vse bolj nedosegljivo.

Takšni trendi postopoma dvigujejo stroške zavarovanja nad raven, ki si jo lahko privoščijo podjetja ali gospodinjstva, kar vodi k vse večji zavarovalni vrzeli, poudarja Politico.

Ariel Le Bourdonnec iz nevladne organizacije Reclaim Finance je ob tem opozoril na podatke Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (Eiopa). Ti kažejo, da je v Evropi trenutno kar 75 odstotkov vse škode, nastale zaradi naravnih nesreč, povsem nezavarovane.

Naravne nesreče tako po poročanju Politica oblikovalce politik postavljajo pred velik izziv: bodisi vlade posredujejo, da zaščitijo državljane pred strmo naraščajočimi zavarovalnimi premijami, in s tem obremenjujejo državne proračune, bodisi se ljudje soočijo s tveganjem, da ostanejo brez kakršnekoli zaščite, ko njihove domove poplavi ali uniči ogenj.

Naraščajoče tveganje je spodbudilo Evropsko centralno banko in Eiopo, da sta Evropsko komisijo pozvala, naj prevzame aktivnejšo vlogo z vzpostavitvijo sistema pozavarovanja na ravni EU in javnega sklada za naravne nesreče, še poroča Politico.