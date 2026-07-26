Policija ubila osumljenca za napad v Berlinu

BERLIN • Osumljenca je policija po več urah iskanja okrog 18. ure izsledila na območju urejenih vrtičkov v okrožju Spandau na zahodu Berlina. Kot je v izjavi na omrežju X navedla berlinska policija, je proti policistom stekel oborožen z orožjem z rezilom, na kar so se odzvali s streljanjem. Kljub poskusom oživljanja je umrl na prizorišču, so dodali.

Napadalec je v soboto z avtomobilom zapeljal v množico na območju Tiergartna in pri tem ubil žensko ter ranil več ljudi, nato pa pobegnil in ljudi napadal še z orožjem z rezilom.

Policija ga je kmalu identificirala kot 22-letnega nemškega državljana libanonskega porekla, ki je bil že obsojen in naj bi se radikaliziral. Sprožila je obsežno iskalno akcijo.

Oblasti so dejanje opredelile kot islamističen terorističen napad.