EPP namerava izključiti Grimsa zaradi pomanjkljive delovne etike

BRUSELJ > Poleg kršitev na področju delovne etike Grimsu po navedbah virov v največji politični skupini v Evropskem parlamentu očitajo tudi kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Obenem ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.

Tomc: Storili smo vse, da bi se izognili izključitvi Grimsa iz EPP Vodja slovenske delegacije politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu Romana Tomc (EPP/SDS) obžaluje, da EPP namerava iz svojih vrst izključiti evropskega poslanca Branka Grimsa, je danes sporočila evropska poslanka, ki je tudi podpredsednica SDS. Dodala je, da so storili vse, da bi se temu izognili. "Obžalujem, da je prišlo do te situacije. Storili smo vse, da bi se temu izognili. Končno odločitev o tem bo sprejela celotna politična skupina na glasovanju v sredo," je v odzivu sporočila Tomc.

Uradno odločitev o izključitvi bodo predvidoma sprejeli danes

Predsedstvo EPP bo uradno odločitev o izključitvi Grimsa predvidoma sprejelo danes. Prihodnji teden, najverjetneje v torek ali sredo, naj bi o tem glasovala še politična skupina. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli, so za STA še navedli viri v Evropskem parlamentu.

Ne gre za prvi ukrep EPP proti Grimsu. Evropski poslanec iz vrst SDS je v Evropskem parlamentu večkrat podprl odločitve in ravnanje skrajno desnih političnih skupin, ki se niso skladale z usmeritvami desnosredinske EPP.

Med drugim se je lani podpisal pod predlog nezaupnice Evropski komisiji, ki jo v Evropski parlament vložil romunski evroposlanec Gheorghe Piperea iz skrajno desne politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR).

Kasneje je sicer podpis umaknil, po neuradnih informacijah po pritisku SDS in EPP. Sam je pojasnil, da se je za umik podpisa odločil, da bi preprečil vsako zlonamerno manipulacijo in povezovanje glasovanja o nezaupnici komisiji Ursule von der Leyen z glasovanjem o resoluciji o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji.

EPP je že januarja letos proti Grimsu uvedla sankcije

Poleg tega ni upošteval smernic skupine na še enem glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji, naj glasuje proti nezaupnici, saj ni glasoval. Zato je EPP januarja letos proti njemu uvedla sankcije.

Vodstvo EPP ga je tedaj obvestilo, da šest mesecev ne bo smel nastopiti na plenarnem zasedanju parlamenta v imenu skupine, ne bo mogel biti imenovan za poročevalca ali poročevalca v senci, prav tako pa ne bo smel biti avtor ali pogajalec katere koli resolucije Evropskega parlamenta v imenu skupine ali biti odgovoren za naloge v imenu EPP.

Potem ko se je Grims maja udeležil konference s predstavniki skrajno desnih političnih skupin Evropskega parlamenta v Bruslju, so bruseljski mediji poročali, da v EPP razmišljajo o novih sankcijah proti slovenskemu evroposlancu. STA je tedaj iz virov v parlamentu izvedela, da bo o morebitnih sankcijah odločalo vodstvo EPP.

Vodja EPP Manfred Weber je ob robu majskega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu dejal, da ravnanje slovenskega evroposlanca ni v skladu s smernicami politične skupine. Dodal je, da v EPP ne podpirajo srečanja, ki se ga je udeležil Grims, in da gre za njegovo individualno ravnanje.

Grims je tedaj za STA dejal, da v svoji udeležbi na konferenci ne vidi razloga za uvedbo sankcij. Po njegovih besedah je bilo temeljno sporočilo konference, da so "pripravljeni sodelovati med seboj in s komerkoli, ki spoštuje temeljne krščanske vrednote, torej vrednote evropske civilizacije."