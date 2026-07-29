Potres na Japonskem zahteval več kot deset življenj

Mobilni telefon s podatki o potresu, ki je z magnitudo 7,1 prizadel jug Japonske

TOKIO, KUMAMOTO • "Potrjena je obsežna škoda, vključno z žrtvami, porušenimi stavbami, požari in škodo na cestah," je povedala Sanae Takaichi in navedla, da je trenutno potrjenih 13 smrtnih žrtev potresa.

Ta je imel žarišče v prefekturi Kumamoto na otoku Kjušu na globini deset kilometrov, sledilo mu je več popotresnih sunkov. V omenjeni prefekturi je brez elektrike več kot 35.000 objektov in gospodinjstev.

Po podatkih vlade je hudo poškodovanih najmanj sedem ljudi, več kot 9000 jih je poiskalo zatočišče v 506 zatočiščih v treh regijah otoka Kjušu.

Reševalne operacije se nadaljujejo, med drugim si reševalci prizadevajo priti do morebitnih preživelih, ki so ostali ujeti pod ruševinami nakupovalnega središča Aeon Mall v mestu Kashima. Ta je v potresu utrpel obsežno škodo, približno pol ure po tem, ko so se stresla tla, naj bi ga dodatno uničila eksplozija plina v njem.

Močna potresa z magnitudama 6,5 in 7,3 sta prefekturo Kumamoto prizadela že leta 2016 in skupaj s popotresnimi sunki zahtevala več kot 270 smrtnih žrtev, poškodovanih je bilo več kot 2800 ljudi.