Požar na jugu Španije terjal več kot deset življenj

ALMERIA • "Trenutno smo potrdili, da je v požaru v Los Gallardosu življenje izgubilo 11 ljudi," je na omrežju X sporočil Sanz. Po njegovih besedah vse kaže, da je večina pokojnih tujih državljanov, čeprav pristojni njihove identitete še preverjajo. Domnevno so med njimi štirje državljani oziroma državljanke Združenega kraljestva. Kot je še navedel Sanz, je poškodovanih osem ljudi, od tega štirje huje, požar pa je požgal približno 3150 hektarjev gozda in kmetijskih površin.

Eleven people were killed in a wildfire in Almeria in southern Spain, as 150 firefighters battled to bring the blaze under control, Andalusia's head of emergencies, Antonio Sanz, said https://t.co/Zkt9ugD7eG pic.twitter.com/u5lQKpsP4S — Reuters (@Reuters) July 10, 2026

Predsednik andaluzijske vlade Juan Manuel Moreno Bonilla je medtem za lokalne medije povedal, da je pogrešanih 19. Pred tem so reševalne službe na območju poročale o 12 mrtvih in šestih poškodovanih. Sporočile so, da so nekatere od žrtev našli v avtomobilih, ki so jih zajeli plameni. Takšna naj bi bila tudi usoda domnevnih štirih Britancev oziroma Britank.

Gozdni požar je po navedbah regionalne vlade izbruhnil v četrtek popoldan v občini Los Gallardos severovzhodno od Almerie. Po besedah Sanza so zaradi požara preventivno evakuirali prebivalce več naselji. Po navedbah očividcev je požar izbruhnil po padcu daljnovoda, ki je zanetil suho vegetacijo in se nato razširil, toda oblasti vzroka požara še niso potrdile, poroča španska tiskovna agencija EFE. Okoli 150 gasilcem so danes na pomoč priskočili vojaki, s plameni se tako trenutno bojuje približno 400 ljudi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Sanz je dejal, da gre za "tragedijo brez primere". "Bolečina je neizmerna. Andaluzija je v žalosti, naša srca pa so z Almerio in vsemi prizadetimi," je dodal. Španski premier Pedro Sanchez je v objavi na omrežju X izrazil "globoko žalost in obup ob groznih posledicah požara". Španija se v zadnjih mesecih sooča z vrsto požarov v naravi. Od začetka leta so ti uničili več kot 50.000 hektarjev površin, po poročanju AFP kažejo podatki Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS).