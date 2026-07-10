Požar na jugu Španije terjal več kot deset življenj
Enajst ljudi je umrlo v požaru v bližini Almerie na jugu Španije, večinoma naj bi šlo za tujce, je danes sporočil andaluzijski minister za izredne razmere Antonio Sanz. Poškodovanih je najmanj osem, pogrešanih pa najmanj 19 oseb. Požganih je okoli 3150 površin. Sanz je požar označil za najbolj uničujočega v regiji doslej.
ALMERIA • "Trenutno smo potrdili, da je v požaru v Los Gallardosu življenje izgubilo 11 ljudi," je na omrežju X sporočil Sanz. Po njegovih besedah vse kaže, da je večina pokojnih tujih državljanov, čeprav pristojni njihove identitete še preverjajo. Domnevno so med njimi štirje državljani oziroma državljanke Združenega kraljestva. Kot je še navedel Sanz, je poškodovanih osem ljudi, od tega štirje huje, požar pa je požgal približno 3150 hektarjev gozda in kmetijskih površin.
Predsednik andaluzijske vlade Juan Manuel Moreno Bonilla je medtem za lokalne medije povedal, da je pogrešanih 19. Pred tem so reševalne službe na območju poročale o 12 mrtvih in šestih poškodovanih. Sporočile so, da so nekatere od žrtev našli v avtomobilih, ki so jih zajeli plameni. Takšna naj bi bila tudi usoda domnevnih štirih Britancev oziroma Britank.
Gozdni požar je po navedbah regionalne vlade izbruhnil v četrtek popoldan v občini Los Gallardos severovzhodno od Almerie. Po besedah Sanza so zaradi požara preventivno evakuirali prebivalce več naselji. Po navedbah očividcev je požar izbruhnil po padcu daljnovoda, ki je zanetil suho vegetacijo in se nato razširil, toda oblasti vzroka požara še niso potrdile, poroča španska tiskovna agencija EFE. Okoli 150 gasilcem so danes na pomoč priskočili vojaki, s plameni se tako trenutno bojuje približno 400 ljudi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.
Sanz je dejal, da gre za "tragedijo brez primere". "Bolečina je neizmerna. Andaluzija je v žalosti, naša srca pa so z Almerio in vsemi prizadetimi," je dodal. Španski premier Pedro Sanchez je v objavi na omrežju X izrazil "globoko žalost in obup ob groznih posledicah požara". Španija se v zadnjih mesecih sooča z vrsto požarov v naravi. Od začetka leta so ti uničili več kot 50.000 hektarjev površin, po poročanju AFP kažejo podatki Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (EFFIS).