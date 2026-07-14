Požar v Bangkoku zahteval že 30 življenj

BANGKOK • Tajske oblasti preiskujejo, ali je bila vzrok za smrtonosni požar v lokalu Rong Beer Na Ladprao morda malomarnost. Preživeli so namreč poročali o zaklenjenih vratih in pomanjkanju oznak za zasilne izhode. Preiskava še poteka, navaja britanski BBC. Uporaba vnetljivih dekorativnih elementov v baru je medtem po ugotovitvah policije morda pripomogla k hitremu širjenju požara. Ta naj bi izbruhnil v bližini odra, po prvih ugotovitvah ga je povzročil kratek stik v klimatski napravi, kar je v celotnem baru povzročilo tudi izpad elektrike.

Reševalci so številne smrtne žrtve našli v sanitarijah brez oken na koncu lokala, od koder niso mogli pobegniti, tja pa so se verjetno zatekli pred ognjem in dimom. Drugi so v paniki bežali iz lokala.

Lokal lahko po izjavah lastnika, ki jih navaja ameriška tiskovna agencija Associated Press, sprejme do 600 gostov, vendar ni znano, koliko ljudi je bilo prisotnih v baru v nedeljo zvečer.

Lokal Rong Beer Na Ladprao, ki je popolnoma pogorel, se nahaja v bližini tržnice Chatuchak v središču prestolnice, ki je priljubljena tako med domačini kot tujimi turisti. V času izbruha požara je bila sicer ta že zaprta.