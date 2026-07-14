Požar v Bangkoku zahteval že 30 življenj
Število smrtnih žrtev v požaru, ki je v nedeljo pozno zvečer izbruhnil v baru v tajski prestolnici Bangkok, je naraslo na 30, so danes sporočile lokalne oblasti. Doslej so identificirale 27 smrtnih žrtev. Več kot 70 ljudi je poškodovanih, od tega jih je 24 še vedno v kritičnem stanju.
BANGKOK • Tajske oblasti preiskujejo, ali je bila vzrok za smrtonosni požar v lokalu Rong Beer Na Ladprao morda malomarnost. Preživeli so namreč poročali o zaklenjenih vratih in pomanjkanju oznak za zasilne izhode. Preiskava še poteka, navaja britanski BBC. Uporaba vnetljivih dekorativnih elementov v baru je medtem po ugotovitvah policije morda pripomogla k hitremu širjenju požara. Ta naj bi izbruhnil v bližini odra, po prvih ugotovitvah ga je povzročil kratek stik v klimatski napravi, kar je v celotnem baru povzročilo tudi izpad elektrike.
Reševalci so številne smrtne žrtve našli v sanitarijah brez oken na koncu lokala, od koder niso mogli pobegniti, tja pa so se verjetno zatekli pred ognjem in dimom. Drugi so v paniki bežali iz lokala.
Lokal lahko po izjavah lastnika, ki jih navaja ameriška tiskovna agencija Associated Press, sprejme do 600 gostov, vendar ni znano, koliko ljudi je bilo prisotnih v baru v nedeljo zvečer.
Lokal Rong Beer Na Ladprao, ki je popolnoma pogorel, se nahaja v bližini tržnice Chatuchak v središču prestolnice, ki je priljubljena tako med domačini kot tujimi turisti. V času izbruha požara je bila sicer ta že zaprta.