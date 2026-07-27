Požar v okolici Bordeauxa stabiliziran, a še ni pod nadzorom

PARIZ, BERLIN > Rahel dež, ki so mu bili na jugozahodu Francije priča ponoči, je gasilcem prinesel nekaj oddiha. Toda številne gasilske enote danes nadaljujejo s težavnimi prizadevanji, da bi v čim večji meri pogasile ali vsaj omejile požar, preden se bodo temperature v torek zaradi novega vročinskega vala ponovno dvignile. Na pomoč so jim priskočili tudi kmetje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Požar v bližini Bordeauxa je stabiliziran, a še vedno ni pod nadzorom, je danes po kriznem sestanku francoske vlade v Parizu zatrdil notranji minister Nunez. Po njegovih besedah se požar ponoči ni dodatno razširil, a še vedno gori. Dodal je, da je na terenu 2500 gasilcev, 18 letal in helikopterjev za gašenje in 1500 vojakov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nunez je ob tem ljudi pozval, naj se izognejo potovanjem v prizadete dele departmaja Gironde, saj da je še vedno nevarno. Opozoril je tudi, da se požar zaradi vremenskih razmere in sestave gozdov "obnaša povsem nepredvidljivo".

Oblasti ob tem skrbi, da bi visoke temperature, ki jih pričakujejo v naslednjih dneh, še poslabšale razmere na terenu.

Francoski predsednik Macron bo danes ob spremstvu Nuneza obiskal departma Gironde, ki ga je prizadel požar, da bi izkazal podporo gasilcem in lokalnim oblastem, je po poročanju AFP sporočil njegov urad.

Gozdni požar je doslej na območju zahodno od Bordeauxa uničil okoli 42.000 hektarjev gozdnih površin in okoli 240 hiš. Francoske oblasti so odredile evakuacije okoli 220.000 domačinov in turistov.

Nemške oborožene sile so danes v Francijo na pomoč gasilcem poslale dva transportna helikopterja in letalo A400M, je sporočilo nemško obrambno ministrstvo. Misija naj bi sprva trajala pet dni.

Tudi Evropska unija usklajuje napotitev letal in helikopterjev iz več držav članic - tako v Francijo kot tudi v sosednjo Španijo, ki se prav tako bori z obsežnimi požari. EU je v okviru evropskega mehanizma za civilno zaščito doslej v Francijo poslala sedem letal in štiri helikopterje za gašenje iz Češke, Hrvaške, Nemčije, Portugalske, Slovaške, Švedske in Turčije, so danes sporočili v Bruslju.

Francoska policija je ob tem napovedala, da bo do večera v departma Gironde na pomoč gasilcem poslala še deset večnamenskih oklepnih vozil Centaure, ki se lahko premikajo po neravnem terenu in odstranjujejo ovire.

Požar v Franciji je povzročil tudi nastanek t. i. pirokumulonimbusa. Gre za ogromen nevihtni oblak, ki nastane nad območjem požara zaradi izjemne vročine, in lahko ustvari lastne vetrove in strele, včasih celo tornade, ki lahko nato povzročijo še več požarov, je po navedbah AFP sporočila francoska nacionalna gasilska zveza. S takšnim pojavom se doslej v Franciji še niso srečali.