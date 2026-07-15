Požar v stolpnici v Bruslju povzročil padec dvigal, šest mrtvih

BRUSELJ • Po požaru so pogrešali šest delavcev - po navedbah belgijskega državnega tožilstva gre za belgijske in romunske državljane - a niso mogli še takoj uradno potrditi, da so pogrešane osebe žrtve, najdene v dvigalu. Dva človeka so zaradi resnih opeklin prepeljali v bolnišnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vzrok požara še ni znan, so pa z belgijskega sodišča sporočili, da bodo inšpektorji za delo preiskali, če je gradbišče izpolnjevalo predpise. Požar je izbruhnil v drugem nadstropju stavbe in se nato razširil v prvo nadstropje in v drugo kletno etažo preko vsaj enega jaška dvigala, je za AFP dejal tiskovni predstavnik gasilske službe. Ob izbruhu požara je bilo na prizorišču incidenta več kot 200 ljudi.

JUST IN: Multiple people dead, 6 missing, after a fire erupted at the OXY building in Brussels, Belgium; some victims found inside an elevator. pic.twitter.com/qha9vTTtyQ — Scope Report (@ScopeReport_) July 14, 2026

Požar so pogasili v torek v zgodnjih popoldanskih urah. Šele danes zjutraj so enote civilne zaščite uspele odpreti tudi drugo kabino dvigala, v kateri pa niso našli novih žrtev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Stavba Oxy Tower se nahaja v coni za pešce v središču Bruslja v bližini glavnega trga Grand Place. Pred prenovo je bila v uporabi mestne uprave Bruslja, ko pa bo obnova končana, bodo v njej pisarne, stanovanja, hotelske sobe in tudi restavracije.