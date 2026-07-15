Požar v stolpnici v Bruslju povzročil padec dvigal, šest mrtvih
V središču Bruslja je v stolpnici, znani kot Oxy Tower, ki jo trenutno prenavljajo, v torek izbruhnil požar. Umrlo je šest ljudi. Požar se je razširil skozi jaške dvigal, zaradi česar sta dve dvigali strmoglavili. Žrtve so našli v enem od dvigal, natančen vzrok smrti ter okoliščine incidenta še niso znani, poročajo tuje tiskovne agencije.
BRUSELJ • Po požaru so pogrešali šest delavcev - po navedbah belgijskega državnega tožilstva gre za belgijske in romunske državljane - a niso mogli še takoj uradno potrditi, da so pogrešane osebe žrtve, najdene v dvigalu. Dva človeka so zaradi resnih opeklin prepeljali v bolnišnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Vzrok požara še ni znan, so pa z belgijskega sodišča sporočili, da bodo inšpektorji za delo preiskali, če je gradbišče izpolnjevalo predpise. Požar je izbruhnil v drugem nadstropju stavbe in se nato razširil v prvo nadstropje in v drugo kletno etažo preko vsaj enega jaška dvigala, je za AFP dejal tiskovni predstavnik gasilske službe. Ob izbruhu požara je bilo na prizorišču incidenta več kot 200 ljudi.
Požar so pogasili v torek v zgodnjih popoldanskih urah. Šele danes zjutraj so enote civilne zaščite uspele odpreti tudi drugo kabino dvigala, v kateri pa niso našli novih žrtev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
Stavba Oxy Tower se nahaja v coni za pešce v središču Bruslja v bližini glavnega trga Grand Place. Pred prenovo je bila v uporabi mestne uprave Bruslja, ko pa bo obnova končana, bodo v njej pisarne, stanovanja, hotelske sobe in tudi restavracije.