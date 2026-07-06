Požari na jugu Evrope uničili na tisoče hektarjev površin

PERPIGNAN, BARCELONA, LIZBONA, SOLUN • Na jugu Francije v bližini Perpignana se je v nedeljo 700 gasilcev ob pomoči letal za gašenje trudilo pod nadzor spraviti obsežen požar. Ta se je širil na težko dostopnem območju, zaradi vetra in izredno suhega zraka se je od jutra povečal za skoraj trikrat, doslej pa je pogoltnil skoraj 4600 hektarjev površin. Lokalne oblasti so po poročanju AFP sporočile, da sta bila v požaru ranjena gasilec in prebivalec. Današnja tretja etapa znamenite kolesarske dirke po Franciji bo zaradi požarov na francoski strani Pirenejev potekala brez navijačev ob cesti, je v nedeljo sporočilo vodstvo tekmovanja.

V drugem največjem grškem mestu Solunu so oblasti prebivalce pozvale, naj zaprejo okna, potem ko je gozdni požar zajel dve tovarni. Foto: Xinhua/sta Foto: Xinhua/sta

V Grčiji je medtem gozdni požar med vikendom zajel dve tovarni v Solunu na severu države, zaradi česar so oblasti evakuirale okolico in prebivalce pozvale, naj zaprejo okna. V Španiji so ognjeni zublji jugovzhodno od Girone v dveh dneh požgali več kot 2200 hektarjev površin, na Portugalskem pa so reševalne službe sporočile, da imajo pod nadzorom 80 odstotkov gozdnega požara, ki je opustošil približno 13.000 hektarjev gozdnih površin na severu države. Oblasti v več regijah na Portugalskem, v Španiji in Franciji so prebivalce opozorile pred vročino v prihodnjih dneh in jih pozvale k previdnosti, da bi se izognili netenju novih požarov.